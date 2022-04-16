محافظة القاهرة: أجرة المواصلات ثابتة ولم نرصد أي مخالفة

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع جهاز «السرفيس» لم ترصد أي مخالفات بشأن تعريفة الركوب المقررة بعد تحريك سعر البنزين 25 قرشًا صباح أمس.

وأكد «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل وسائل النقل الجماعي و«السرفيس» والنقل العام تعمل بالسولار، وبالتالي أجرة المواصلات ثابتة دون أي تغيير.

متابعة المواقف وخطوط السير

وأشار سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إلى متابعة المواقف وخطوط السير وإلزام المواقف والسيارات بملصقات تعريفة المواصلات وخط السير، ومنع تقسيم المسافات أو وضع زيادة في الأجرة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة ترصد انتظام حركة سير النقل الجماعي دون أي تجاوزات مع وجود تعاون كبير من السائقين، والمواطن يعرف حقوقه وواجباته جيدًا.

إجراءات لمواجهة المخالفات

وأوضح أنه فور صدور قرار تحريك البنزين أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بمتابعة انتظام العمل داخل المواقف، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي و«السرفيس» وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، وفي حالة ضبط أي تلاعب بتعريفة الركوب سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد السائق المخالف.

تخصيص أرقام للابلاغ عن التجاوزات

وشدد على وجود متابعة من رؤساء الأحياء للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولة لزيادة التعريفة من خلال الاتصال بالخط الساخن 15496 و 114 للتصدي لأي مخالفة.

يذكر أن وزارة البترول أعلنت تحريك أسعار البنزين بكل أنواعه مع تثبيت أسعار السولار اعتبارًا من صباح الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة ورؤية مصر 2030.