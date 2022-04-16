الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب حرب أوكرانيا: تطال 280 مليون شخص

حذرت الأمم المتحدة، مساء اليوم، من أزمة غذائية تضرب العالم وصفتها بالمأساوية، وعزت الأمر إلى حرب روسيا وأوكرانيا، محذرة من إمكانية حدوث مجاعة سيتضرر منها نحو 280 مليون شخص على مستوى العالم.

وقالت قناة «سكاي نيوز» إنه للمرة الثانية خلال شهر، تحذر الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الروسية قد تتسبب بأزمة غذاء ستكون مأساوية للجميع.

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أزمة طاقة وغذاء وتمويل

وحذر الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تداعيات ثلاثية وصفها بالتدميرية، وهي الغذاء والطاقة والتمويل، في وقت يؤكد خبراء، أن الحرب الروسية الأوكرانية خنقت سلاسل الإمداد، ما تسبب في رفع الأسعار.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة النقل، بسبب اللجوء إلى مسافات أطول ومحطات ترانزيت لنقل السلع، ومن ثم ارتفعت أسعار السلع إلى مستويات غير مسبوقة في عدة دول غربية وبعض دول الشرق الأوسط.

وقال أمين عام الأمم المتحدة، في تقرير، إن الحرب تحفز بقوة أزمة ثلاثية الأبعاد في الغذاء والطاقة والتمويل، ما يمثل ضربة لكثير من دول العالم ويتسبب في مزيد من الهشاشة الاقتصادية.

1.7 مليار نسمة أصبحوا معرضين بشكل كبير لتعطل وصول الغذاء

وقال أمين عام الأمم المتحدة، إننا تواجه الآن عاصفة كاملة تهدد بتدمير الاقتصاد في كثير من الدول النامية، مضيفا أن ما يصل إلى 1.7 مليار نسمة، ثلثهم يعيشون بالفعل في فقر، أصبحوا معرضين بشكل كبير لتعطل وصول الغذاء والطاقة والتمويل، مما يرفع نسب هذا الفقر والجوع.

ولفت التقرير إلى أن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على أكثر من نصف ما تستورده من القمح، وذكر أن بعضها من بين الأفقر والأكثر احتياجا في العالم.

وتقود دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا مبادرات في الوقت الحالي للحد من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء في العالم.