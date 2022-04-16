«حكم عقلك».. واعظة بالأوقاف توضح حكم الدين في الاغتسال بعد الفجر

أجابت الواعظة بوزارة الأوقاف ميرفت عزت، على سؤال متصلة، ذكرت فيه أنها حدث بينها وبين زوجها جماع في شهر رمضان قبل الفجر مباشرة، لكن الاغتسال حدث بعد الفجر، فهل يجوز لها استكمال الصيام أم عليها وزر.

جاء ذلك خلال برنامج «حكم عقلك»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، طوال شهر رمضان الكريم، إذ ذكرت الواعظة أنه في بداية الإسلام كان الجماع والأكل والشرب يتم بعد صلاة المغرب، وإذ نام الشخص واستيقظ من النوم فلا يجوز له تناول الطعام أو الشراب أو الجماع مع زوجته.

بداية الإسلام كان الجماع والأكل والشرب يتم بعد صلاة المغرب

وأضافت «ميرفت»، أنه من نعم الله على عباده، أن الجماع والأكل والشراب أصبح مجازًا من صلاة المغرب وحتى أذان الفجر، مستشهدة بقول الله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»، إذ أن الله عفا عن الصحابة وتاب عليهم ومد الإفطار حتى آذان الفجر.

الاغتسال يجوز بعد الفجر

وأشارت الواعظة بوزارة الأوقاف، إلى أنه لا شيء على السائلة أو زوجها، وعليهما استكمال صيامهم، ما دام الجماع حدث قبل الفجر: «أما الاغتسال يجوز بعد الفجر عادي، لأن الرسول عليه السلام كان يتوضأ بعد الجنابة، وكان ممكن ينام ويغتسل في الصباح، لكن عاوزه اسأل ليه أغتسل الصبح لما ممكن أقوم اتوضأ وأصلي الفجر، بدل ما نسيب الفجر والظهر، ونأخذ ذنوب وأكون آثمة، علينا نسرع في الاغتسال عشان لا يفوتني صلاة من الصلوات».