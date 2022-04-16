مسلسل العائدون الحلقة 15.. نصائح أمير كرارة لـ ميدو عادل

بدأ مسلسل العائدون الحلقة 15 بمشهد يجمع بين ميدو عادل، وأمير كرارة، وأمينة خليل، إذ ظهر كرارة، وهو يطمئن ميدو، بعد نجاح الأخير في أول مهمه له، ويطلب ميدو، أن يتحدث مع عائلته لكي يطمئن عليهم، قبل زرعه بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15

يطلب الفنان أمير كرارة، من أمينة خليل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، أن تؤمن الاتصال لميدو عادل، حتى يتمكن من الحديث مع عائلته.

مسلسل العائدون الحلقة 15

ويقوم النجم أمير كرارة، بتوجيه عدة نصائح لميدو عادل، قبل انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتجنيده لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، إذ يقول له إنه لا يريد أي معلومات منه في البداية، كما يطلب منه أن يكون حذرًا حتى لا يتم الكشف عن هويته، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15.

وفي مشهد مؤثر ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، ظهر ميدو عادل، وهو يتحدث مع والدته ويطلب منها مسامحته على كل ما فعله، ليتفاعل عدد كبير من متابعي المسلسل على هذا المشهد.