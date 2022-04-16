طقس كفر الشيخ اليوم.. انخفاض درجة الحرارة مع رياح خفيفة واستمرار الصيد

شهد طقس كفر الشيخ اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ورياح خفيقة على كافة مدن وقرى المحافظة، حيث يسود طقس بارد مع استمرار حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز ومياه البحر الأبيض المتوسط.

استمرار حركة الصيد رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر حركة الصيد في بحيرة البرلس رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم وهبوب رياح خفيفة، حيث خرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم بالبحيرة والبوغاز أيضا، بينما تزودت عشرات المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد بعد صيانتها من ميناء الصيد في البرلس، وذلك وفقا لمصدر داخل غرفة العمليات الرئيسية.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الرياح الخفيفة لم تؤثر على حركة الصيد بالبحيرة أو مياه البحر المتوسط، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالديوان العام، إشارة من ميناء الصيد تفيد بتوقف الصيد.

وشهد طقس كفر الشيخ اليوم، هبوب رياح خفيفة لكنها لم تؤثر على حركة السير سواء سير المواطنين أو السائقين على الطرق المختلفة، وشهدت الطرق خاصة الطريق الدولي الساحلي ورافده، تمركز إدارة المرور والأكمنة، فضلا عن تمركزات مرفق الإسعاف تحسبا للوقوع حوادث ولسرعة التعامل معها.

استمرار رفع الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر محافظة كفر الشيخ في رفع حالة الطوارئ، وذلك بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، حيث يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالمرافق، وخاصة أعطال مرفقي الكهرباء والمياه لسرعة التعامل وإصلاح الأعطال.