طقس البحيرة اليوم.. نشاط لحركة الرياح والعظمى تسجل 29 درجة

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وطقس غائم جزئيا، وذلك عقب موجة من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

طقس البحيرة اليوم.. شبورة مائية على الطرق

كما شهدت المحافظة الأيام الماضية تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطريق الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، كما حذرت الجهات المعنية سائقي المركبات الثقيلة بتوخي الحذر أثناء القيادة لا سيما مع الساعات الأولى من الصباح حيث تنعدم الرؤية جزئيا، وذلك تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت، معتدل وغائم جزئيا نهاراً، مع نشاط في حركة الرياح، ومائلا للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، كما يشهد غدا الأحد طقس غائم جزئيا أيضا ونشاط للرياح.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (2 : 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح (شرقية : شمالية شرقية)، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم السبت العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.

يذكر أن البحيرة شهدت بداية الشهر الجاري سقوط أمطار على مختلف المدن والمراكز، وتحديدا المدن الساحلية مثل إدكو ورشيد والمحمودية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتداء الملابس الخفيفة، نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.