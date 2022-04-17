صدمة نور خالد النبوي بمرضه في أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

ما زالت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15، تسيطر على حديث رواد السوشيال ميديا منذ عرضها مساء السبت، خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها «نور» نجل الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور «طارق» في المسلسل.

«نور» يكتشف مرضه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

واكتشف «نور» إصابته بمرض نفسي، بعد زيارته للفنانة نور التي تقوم بدور الدكتورة ماجي، حيث بدأ اللقاء بينهما باعتذار «طارق» للطبيبة النفسية، بسبب زيارتها بدون أخذ موعد سابق.

صدمة نور من مرضه

وأبدت الفنانة نور، تعجبها من زيارة «نور» لها رغم تقديم روشته العلاجية إلى عمه «بليغ»، لتتخبره بأن مرضه النفسي نتيجة التعلق الزائد مع والدته بشكل لا واعٍ، بسبب مشاعرها الزائدة تجاهه لأنه آخر أبنائها، لتنصحه بضرورة الابتعاد عنها من ناحية تبادل مشاعر الأمومة، وليس من الضروري الابتعاد عنها مكانيًا من خلال السفر إلى بلد آخر.