إصابة 12 جراء إطلاق نار في «ساوث كارولينا» الأمريكية.. وزلزال يضرب شمال المغرب

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها إطلاق النار الذي وقع في ولاية «ساوث كارولينا» الأمريكية، الذي أسفر عن إصابة 12 شخصا، وإلقاء القبض على 3 متهمين، فيما شهدت المغرب، زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب بعرض ساحل مدينة الدريوش

وقالت إدارة شرطة كولومبيا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها تأكدت من وقوع إصابات خلال واقعة إطلاق للنار في «كولومبيا سنتر» المجمع التجاري بالمدينة، الواقعة في ولاية «ساوث كارولينا» الأمريكية، مشيرة إلى أن حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن.

الشرطة الأمريكية: أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما

أضافت الشرطة الأمريكية، أن 12 أشخاص أصيبوا في الحادث، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين، وقال قائد «شرطة كولومبيا»، وليام هولبروك، في مؤتمر صحفي، إن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما.

وأوضح هولبروك، أن 8 من المصابين حالتهم حرجة، لكنها مستقرة، مشيرا إلى عدم وجود قتلى.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن «سكرامنتو»، شهدت في 3 أبريل الجاري، حادثا لـ إطلاق النار أسفر عن مقتل 6 قتلى و إصابة 12 آخرين.

وفي المكسيك، اعتقلت أجهزة الأمن، مجموعة يشتبه في ضلوعها بجريمة قتل أسرة مكونة من 8 أفراد في بلدية تولتيبيك في «ولاية مكسيكو»، وأحد هؤلاء المشتبه بهم لديه مذكرتي توقيف، إحداها بتهمة القتل وهو على صلة بمنظمة إجرامية.

وتشتبه السلطات الأمنية، بأن المجموعة جزء من عصابة متورطة في تهريب المخدرات والابتزاز في «تولتيبيك» و«ملكور أوكامبو» و«تولتيتلان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المغرب يسجل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر شمال البلاد

في المغرب، سجلت البلاد، زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب بعرض ساحل مدينة «الدريوش» الواقعة شمال البلاد، وقال «المعهد المغربي للجيوفيزياء»، إن الزلزال تم تسجيله على عمق 6 كيلومترات.

وأشار المعهد المغربي، إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.