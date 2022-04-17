ناقد فني يشيد بأداء شيماء سيف في مسلسل أحلام سعيدة: موهوبة ومبهجة

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدور الفنانة شيماء سيف في مسلسل أحلام سعيدة.

وكتب عبدالشكور قائلا: «لعبت شيماء سيف أدوارا كثيرة، ولكن دور الخادمة صدفة في مسلسل أحلام سعيدة، من أفضل أدوارها، كل قدرات شيماء في الكوميديا، وكل تلقائيتها الجميلة، توظف هنا لصالح الشخصية، وليس بعيدا عنها، والشخصية كما كتبتها هالة خليل، ليست مجرد وسيلة للضحك، لكنها نموذج إنساني هو النقيض البسيط لشخصية فريدة (يسرا) المتكلفة والمعقدة».

شيماء لا تظهر للإضحاك فقط

أضاف عبد الشكور: «الضحك لا يولد من الإفيه اللفظي، ولكنه يخرج من الموقف بكل عناصره، ومن التناقض الكامل بين يسرا وشيماء، بداية من الشكل وطريقة الإلقاء، حتى النظرة وتقدير الحالة، وهناك ما هو أهم، إذ أنه وسط هذه الفوضى، وتلك المشاحنات، نكتشف أننا نتعاطف مع الشخصيتين، ونشعر بأن هناك تشابها خفيا بين صدفة وفريدة، وأنهما تشعران بذلك، هناك احتياج متبادل، وهنا تعود وونس، وشيماء لا تظهر للإضحاك فقط، ولكن الإضحاك جزء من دور تلعبة شيماء بطريقة مدهشة، سواء في المواقف الصعبة والمؤثرة أو في المواقف المرحة.

بدا لي أن يسرا وشيماء طفلتان كبيرتان

وتابع محمود عبدالشكور: «بدا لي أحيانا أن يسرا وشيماء طفلتان كبيرتان، تبحثان عن الحماية والتفهم، في شجارهما ملامح من مشاجرات الأطفال، بل إن شيماء تبكي فعلا مثل طفلة عندما تشعر بالقهر».

وأختتم قائلا: «شيماء سيف ليست فقط كوميديانة مبهجة، لكنها أيضا ممثلة موهوبة جدا، يمكنها أن تلعب أدوارا مختلفة».