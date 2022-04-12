الرئيس الأوكراني: نتعامل مع تهديدات روسيا باستخدام «الكيمياوي» بـ جدية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تتعامل مع تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية، ضد الشعب الأوكراني، بأكبر قدر ممكن من الجدية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي، في فيديو، أن موسكو، أصدرت بيان جديدا أكدت فيه أنها تستعد لمرحلة أخرى من «الإرهاب» ضد أوكرانيا والمدافعين عن بلاده، موضحا ان أحد أبواق روسيا، أعلن أنه يمكنهم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدافعين عن «ماريوبول».

وكان مسؤول دفاعي أمريكي كبير، قال في وقت سابق، إن الروس ينقلون المزيد من القوات والعتاد نحو منطقة «دونباس»، مشيرا إلى اتجاه قافلة طويلة من المركبات، جنوبا نحو مدينة «إيزيوم الشرقية»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار زيلينسكي، إلى أن «الاتحاد الأوروبي»، بدأ في النظر في الحزمة السادسة من العقوبات ضد «موسكو».

مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء قصف روسي على «دونيتسك»

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دونيتسك» بافلو كيريلينكو، على «تليجرام»، إن «موسكو»، قصفت، أمس الاثنين، المنطقة، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين، فيما أعلنت جمهورية «دونيتسك» الشعبية، إصابة 11 شخصا بمن فيهم 9 أشخاص في مدينة «ماريوبول» بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لـ أراضي الجمهورية، المعترف بها من روسيا وعدة دول.

ارتفاع إجمالي إصابات جمهورية «دونيتسك» الشعبية إلى 1036 شخصا

وأشارت «دونيتسك»، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في الأراضي المحررة بالجمهورية الشعبية، إلى 1036 شخصا، بينهم 54 طفلا.

بدوره، دعت وزارة الخارجية الامريكية على لسان وزيرها أنتوني بلينكن، جميع الدول للتخلي عن استيراد الأسلحة وحوامل الطاقة من روسيا، وقال المسؤول الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين «أنتوني بيلنكن ولويد أوستن» والهنديين «سوبرامنيام جاي شانكار وراجناث سينج»، إن «واشنطن» تدرك أن العلاقات بين روسيا والهند كانت تتطور منذ عقود، لكن الآن ترغب الولايات المتحدة في أن تكون شريكا مفضلا للهند في جميع المجالات تقريبا، بما فيها التجارة والتكنولوجيا والتعليم والأمن.

من جانبه، رفع زائر لـ «البيت الأبيض»، لافتة خلال خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تنتقد الإنفاق العسكري المفرط لوزاة دفاع بلاده «البنتاغون» واستخدام الأسلحة الأمريكية في الخارج، وحملت اللافتة عبارة «الأسلحة الأمريكية تتسبب في أكبر الخسائر البشرية في الخارج».

بدوره، تساءل كاتب أمريكي يدعى «ديف ليندورف»،عن عدم طرد بلاده من «مجلس حقوق الإنسان»، التابع لـ الأمم المتحدة، بعد غزوها للعراق وأفغانستان وليبيا، وقال إن «واشنطن» مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل 363 ألف مدني، كثير منهم من الأطفال، منذ سبتمبر 2001 معظمهم في العراق وأفغانستان.

اقتصاديا، خفض «البنك المركزي الروسي»، حصة الدولار الأمريكي في احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي إلى 10.9% على مدار الأشهر الـ6 حتى أول يناير الماضي، ووصل إجمالي قيمة احتياطيات روسيا مستوى 606.5 مليار دولار بحلول إبريل الجاري، وقال «المركزي الروسي»، إن لديه احتياطيات كافية من الذهب و«اليوان» الصيني.

روما والجزائر تتفقان على زيادة حجم الغاز المصدر إلى إيطاليا

بدورها وقعت شركة «إيني» الإيطالية، لاستكشاف واستخراج النفط، وشركة «سوناطراك» للطاقة الجزائرية، أمس الاثنين، اتفاقا لزيادة حجم الغاز المصدر من الجزائر إلى إيطاليا.

وجاء توقيع الشركتان على الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي إلى الجزائر، فيما أشار المسؤول الإيطالي، إلى أهمية الاتفاق بالنسبة لـ «روما» في ظل السعي لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبها، قالت «إيني»، إنها اتفقت مع «سوناطراك» على زيادة تدفقات الغاز في خط الأنابيب «ترانس ميد» بدءا من العام الجاري 2022 وأن تصل إلى 9 مليارات متر مكعب إضافية سنويا بحلول «2023-2024».