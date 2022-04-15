زيلينسكي : 44 ألف جندي أوكراني متواجدون بدونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ارتفاع عدد العسكريين الأوكرانيين المشاركين في القتال ضد القوات الروسية في إقليم دونباس، موضحًا أن حوالي 44 ألف أوكراني يقاتلون هناك، الأمر الذي أكد أنه سيؤثر على سير النزاع في بلاده خاصة عقب تحول دونباس إلى مركز للمعارك.

إقليم دونباس أصبح مركزا للتصعيد والصراع

وقال زيلينسكي خلال تصريحاته لقناة «بي بي سي» البريطانية، إن إقليم دونباس أصبح مركزًا للتصعيد والصراع، ما سيؤثر على مصير الحرب في أوكرانيا، مبينا أن قوات تتكون من 44 ألف عسكري أوكراني متواجدة حاليا في الإقليم.

وفي السياق، زعم الرئيس الأوكراني، أن الهدف الرئيسي للقوات الروسية هو تدمير مناطق «دونيتسك» و«لوجانسك»، موضحًا أن موسكو تجند سكان تلك المنطقة بالقوة وتجبرهم على المشاركة في القتال، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ارتفاع أعداد القادمين من أوكرانيا إلى روسيا

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الروسية، عن ارتفاع أعداد الأشخاص القادمين من أوكرانيا وإقليم دونباس إلى روسيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بلغ 808 آلاف شخص بينهم 153 ألف طفل، بحسب «روسيا اليوم».

وأضافت السلطات الروسية بحسب ما نشرته «روسيا اليوم»، أن أكثر من 808 ألف شخص أوكراني ومن إقليم دونباس وصلوا إلى روسيا، خلال الـ50 يومًا الماضية، منوهة إلى أن ما يقرب من 20 ألف شخصًا يعبرون إلى البلاد يوميًا.

وأكدت السلطات الروسية، أن عدد القادمين من جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» تجاوز 790 ألف شخص، بزيادة قدرها 18.6 ألف يوميًا، لافتة إلى أن جهاز الطوارئ، وبمساعدات القوات العسكرية الروسية، يعملان على إيصال الدعم والمساعدات الإنسانية والتأمين إلى سكان دونباس وباقي المناطق الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى يومها الـ50 دون الوصول إلى حلول نهائية يمكن عن طريقها إنهاء تلك الحرب التي أسفرت عن أزمات اقتصادية وسياسية عالمية.