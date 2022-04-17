استقرار أسعار الفضة عند أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.. وتوقعات بالتراجع

حافظت أسعار الفضة على مستوياتها المرتفعة لتظل فوق 25.5 دولارًا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أسابيع، وفقًا لأحدث بيانات الأسواق العالمية. وتسببت مخاوف التضخم، والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في تعزيز أسعار المعدن، المقترن تاريخيا بأسعار الذهب.

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تكشف وصول التضخم لـ8.5٪ في مارس

وكان أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أظهر أنَّ التضخم بلغ 8.5٪ في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981. وأظهر التقرير أيضًا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي و0.3٪ على أساس شهري، وكلاهما أقل من التوقعات، مما يشير إلى أنَّ التضخم قد يبلغ ذروته.

ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحقق ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في مايو لتحجيم التضخم المرتفع منذ عقود وسط انخفاض معدل البطالة وتسريع نمو الأجور.

التداول عند مستوى 24.28 دولار للأوقية بنهاية الربع الحالي

وبحسب موقع «تريدينج إيكونوميكس» فإنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الفضة، ويتم تداولها عند مستوى 24.28 دولار للأوقية بنهاية الربع الحالي، وفقًا لتوقعات المحللين، التي تشير إلى إمكانية أن يواصل السعر التراجع ليتمّ تداوله عند 23 دولارا في غضون 12 شهرًا.

وكانت أسعار الذهب أغلقت عند مستوى 1973 دولارًا للأوقية يوم الخميس الماضي، ليسجل مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت أزمة أوكرانيا والضغوط التضخمية الموسعة جاذبية معدن الملاذ الآمن، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن 800 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي.

كما أدت الشكوك والتصعيد المحتمل في حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما خلق بيئة أكثر تضخماً، وأقل يقيناً، وهي البيئة الأكثر ملائمة لإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر.