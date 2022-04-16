يوسف يكتشف سر الثأر في أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15 بعض المواقف الكوميدية، فبعد اختطاف المهندس يوسف ومساعدة علاء والروبوت لذيذ بسبب «الأوفيس بوي» هادي، الذي أتضح أن عليه ثأر، وأنه تم اختطافهم حتى يعود.

يوسف يكتشف سبب الثأر بين هادي ومنيع

وخلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، يواجه يوسف والروبوت لذيذ علاء منيع الذي يقوم بدوره الفنان «محمود الليثي» والذي يسألهم عما يرغبون، فيطلبون الذهاب إلى المنزل، لكنه يرفض قبل أن يعود هادي ابن العيوطي.

وقام منيع بجعل هدير السكرتيرة ترتدي ملابس «غفير» ويطلب من يوسف أن يتركها لتجربتها في العمل، وإذا فشلت سيقوم بقتلها، ويتناول لذيذ الموقف بشكل كوميدي قائلا «يا رب ما تنفع».

ويتساءل يوسف عن سبب الثأر، فيخبره منيع أن الأمر يعود إلى جده السادس، حيث قام جد السادس لهادي بدهس الجد السادس لمنيع، منذ 98 عاما فقط، الأمر الذي أثير سخرية الموجودين، ويجيب لذيذ بأن هذا الوقت لم تكن هناك سيارات، فأخبره أنه دهسه بالجمل، فقال قم بقتل الجمل، لكنه قال إنه مات.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.