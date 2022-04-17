يوسف يفشل في التعرف على «نيولوك» سارة بمسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15، عدد من المواقف الكوميدية، كان أبرزها محاولة سارة انقاذ زوجها، من خلال التوجه إلى مقر العصابة، لكن تم القبض عليها.

يوسف يفضل في التعرف على سارة بسبب «النيولوك»

تقوم سارة خلال مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني بعمل «نيولوك» لتجذب زوجها خلال فترة الحمل، من خلال وضع باروكة شعر أحمر، وارتداء ملابس لامعة باللوم الأزرق ووضع ماكياج «ثقيل» ويتم وضعها في غرفة التي تم حبس يوسف ولذيذ فيها.

يقابل يوسف سارة لكنه لا يستطيع التعرف عليها، وعندما يسأل لذيذ يقترح أنها «غازية» وأن منيع قام بخطفها لترقص في فرحه، لكنها تخبره أنها زوجته.

يشعر يوسف بالفزع، ويخبرها أنها يجب أن تعود لطبيعتها مرة أخرى، ويقرر قبول مهمة منيع حتى يستطيع الذهاب مع زوجته إلي منزلهم.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.