مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15.. يوسف يقنع هادي بتسليم نفسه

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15 بمحاولة المهندس يوسف الاتصال بهادي «الاوفيس بوي» ومحاولة إقناعه بتسليم نفسه، لكنه يرفض ويهرب من المواجهة.

ملخص مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15

يقوم يوسف بالاتصال بزوجته سارة، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني ويخبرها أنه مخطوف بسبب هادي، ويطلب منها معرفة موقع الروبوت لذيذ، ولكنها تشعر بالرعب، وتقرر الذهاب إلى زوجها لتنقذه.

وفي نفس الوقت يطلب منيع إحضار يوسف وزملائه، ويسأل عن طلباتهم، ويخبرهم أنهم لن يرحلوا إلا بعد عودة هادي ابن العيوطة، ويتوسلون للذهاب.

ويشترط منيع لتركهم للذهاب القيام بمهمة تهريب آثار، ويتعلل أن حفل الزفاف غدًا، ويخبرهم أنه سيعطيهم «شنطة آثار مضروبة» والحصول على أموال المنافس.

يحاول يوسف الهرب، لكن تتصل به سارة زوجتها، ويكتشف أنها وقعت في قبضة العصابة، يواجه يوسف زوجته ويكتشف «النيولوك» لكنه يشعر بالفزع والغضب ويعتقد أن العصابة هي السبب، لكنها تخبره أنها تريد أن تكون حلوة لكنها يقول أنها تخيفه.

يقبل يوسف بالمحاولة، ويقوم بعملية التبديل، لكنه خلال العملية يقوم بالاختباء خلف الروبوت لذيذ، وعندما يقابل يوسف منيع يخبره أن هناك عملية أخرى، لكن من ستقوم به هي سارة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.