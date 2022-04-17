يوسف يتحول لتاجر آثار ضمن أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 15

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل في بيتنا روبوت، التي عرضت أمس السبت، اختطاف يوسف والموظفين، بسبب ثأر على هادي «الأوفيس بوي» في الشركة.

وخلال أحداث الحلقة الجديدة، اكتشف يوسف سبب الثأر الذي جعل هادي «الأوفيس بوي» يهرب من الشركة، ويحاول الموظفين التوسل للمنيع كبير المطاريد لتركهم يذهبون إلى منازلهم، فيطلب منهم تنفيذ مهمة صعبة.

يوسف ولذيذ يتحولون لتجار آثار

اكتشف يوسف، أن منيع هو تاجر آثار مهربة، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، وحتى يتركهم يذهبون لابد من تنفيذ مهمة، وهي تسليم بضاعة عبارة عن «آثار مضروبة»، إلى تاجر منافس، والحصول على أموال وتسليمها إلى منيع مرة أخرى.

يوافق يوسف، ويذهب مع الروبوت لذيذ إلى مكان تسليم الآثار، لكن خلال عملية التسليم، يكتشف التاجر الآخر، أن الآثار مزورة، ويبدأون في إطلاق النار، ويختبئ يوسف خلف لذيذ.

وينجح لذيذ ويوسف في العودة إلى وكر منيع، ويطمئن على سارة زوجته وعلاء، ويتساءلان عن موعد ذهابهم إلي المنزل، ليخبرهم يوسف أنه سأل عن منيع ووجد أنه نائم، وأنهم سينتظرون استيقاظه حتى يحررهم.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، ويتمّ في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي

وهو من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.