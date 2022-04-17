بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل المشوار منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022، ينتظر قطاع كبير من الجمهور الأحداث القادمة من المسلسل ومعرفة كيف ستنتهي قضية الآثار المتهم فيها وجيه الشوربجي بعد تورط ماهر وورد، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 16 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 16 والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية، نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 16 والقنوات الناقلة، كما يلي:

- يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 16، الساعة الثامنة مساءً على قناة DMC، وتأتي الإعادة الأولى للحلقة الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

- يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 16، الساعة 11:15 مساءً على قناة DMC دراما، ويعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15

شهدت حلقة أمس من مسلسل المشوار عثور سعيد صديق ماهر على مشتر لقطع الآثار المسروقة، بالإضافة إلى شك ورد في ماهر وعزة، ومعاناة عزة في حياتها مع شامل.