طقس البحيرة اليوم.. شبورة كثيفة وارتفاع كبير في درجات الحرارة

تشهد محافظة البحيرة اليوم سطوع أشعة الشمس وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية لاسيما في الساعات الأولى من الصباح، وذلك بعد طقس غير مستقر ساد المحافظة أمس، إذ شهدت رياح خفيفة إلى متوسطة محملة بالرمال والأتربة على مختلف المدن والمراكز بنطاق المحافظة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الغد يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وطقس غائم جزئيًا.

درجات الحرارة في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه 2 :2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية:شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد العظمى 39 درجة مئوية، والصغري 22.

طقس متقلب في البحيرة

كانت قد شهدت البحيرة بداية الشهر الجاري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع عدد من محافظات مصر، بحسب بيان صادر عن هيئة الجوية، التي توقعت أن يسود البلاد طقس غير مستقر مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، مناشدة المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية تحسبًا لوقوع تغيرات في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.