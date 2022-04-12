طقس البحيرة اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحذير للمواطنين

تشهد محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، طقسا غير مستقر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وموجة من الصقيع.

ويلاحظ على طقس البحيرة اليوم، تحولا كبيرا، عن حالته خلال الأيام الماضية، التي تميزت باعتدال المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، لتزداد حدة الرياح على المدن الساحلية: إدكو، رشيد، المحمودية.

طقس البحيرة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا ربيعيا معتدل الحرارة نهارا، لطيفا على جميع السواحل الشمالية، باردا ليلا على الأنحاء كافة، لافتة إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة، على أن يكون الطقس غائما جزئيا.

وطقس البحيرة اليوم، خاصة المدن المطلة على البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر فيها معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة في البحيرة

سجل طقس البحيرة اليوم تراجعا في درجات الحرارة العظمى، التي وصلت إلى 25 درجة مئوية، في حين بلغت الصغرى 15 درجة مئوية، مع تحذيرات عامة من الأرصاد للمواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية، نظرا لانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، عقب ارتفاعها بداية الشهر الحالي في مختلف محافظات الجمهورية.

يشار إلى أنه في بداية الشهر الجاري، شهدت محافظة البحيرة موجة من الطقس الحار، عكسها ارتفاع درجات الحرارة بداية مع تكوّن الشبورة الكثيفة على شتى المدن والمراكز، إذ نوهت الجهات المختصة ببعض النصائح لسائقي المركبات، وناشدت إياهم توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، في الساعات الأولى من الصباح، تجنبا لوقوع الحوادث.