طقس معتدل في البحيرة اليوم.. والعظمي تسجل 27 درجة مئوية

شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية طقس غير مستقر مع تباين في درجات الحرارة علي مختلف المدن والمراكز، حيث ارتفعت درجات الحرارة في بعض الأيام وعادوت الانخفاض مرة أخرى، كما شهدت الطرق الرئيسية في المحافظة تكون الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعات الأولى من الصباح.

نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة

وشهدت المحافظة خلال الأسبوع الماضي نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة علي شتي المدن والمراكز، فيما زادت حدتها على المدن الساحلية "ادكو، رشيد، المحمودية" مع سقوط أمطار خفيفة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، ربيعي مائل للحرارة نهاراً، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد نشاط للرياح، وطقس غائم جزئي.

توقعات بحالة معتدلة للبحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه «1.5 : 2.5» متر، على أن يكون إتجاه الرياح، شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 27 درجة مئوية وبلغت الصغري الصغرى 15 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا بتقلب حالة الطقس، كما حذرت المواطنين بانخفاض درجات الحرارة مرة أخري وهبوب رياح وتغير ملحوظ في حالة الطقس علي مختلف محافظات الجمهورية.