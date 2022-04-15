طقس البحيرة اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط حركة الرياح

تشهد محافظة البحيرة اليوم، طقسًا غير مستقر مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وذلك عقب موجة من ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وكذلك تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية ما أدى إلى حجب الرؤية.

ارتفاع في درجات الحرارة

كانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة مع موجة من الطقس الحار، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية قبلها بأيام، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بعد موجة الطقس الحار، مطالبة المواطنين عدم ارتداء الملابس الخفيفة حفاظًا على صحتهم من التقلبات الجوية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة، ربيعي دافئ نهارًا في محافظات مصر، ومعتدل على السواحل الشمالية، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا يشهد نشاط للرياح، وطقس غائم جزئي، كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه «1.5: 2» متر، على أن يكون إتجاه الرياح، شمالية شرقية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الجمعة، العظمى 24 درجة مئوية فيما بلغت الصغرى 15 درجة مئوية، وذلك مع نشاط لحركة الرياح الخفيفة على مختلف المدن والمراكز، على أن تزيد حدتها على المدن الساحلية، ادكو ورشيد والمحمودية.