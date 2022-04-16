المتحدث باسم سوق العبور للمواطنين: «اشتروا من هنا فرق السعر بيوصل 50%»

نفى حاتم نجيب المتحدث الرسمي باسم سوق العبور أن تكون أسعار البامية تخطت حاجز الـ100 جنيه، كما يروج البعض على منصات التواصل الاجتماعي، مشددا على أن أسعار الكوسة بها انخفاض 20%، والباذنجان والفلفل يشهدان انخفاضا بنحو 30%، والفاصوليا التي كانت تباع بـ30 جنيهًا أصبحت بـ5 جنيهات.

وأكد أنّ السوق يبيع للمواطنين بشكل مباشر، والبيع غير مقتصر على التجار، فالشراء من السوق بالجملة مباشرة يفرق كثيرًا، ويفرق عشرات الجنيهات بنسبة نحو 50% عن الأسعار في الخارج.

ارتفاع الأسعار سببه الفواصل بين العروات الصيفية والشتوية

وفسر المتحدث الرسمي باسم سوق العبور، سبب ارتفاع أسعار الخضروات في الفترة الماضية، والتي أرجعها إلى وجود فواصل بين العروات، بعدما انتهت العروة الشتوية وبدأت العروة الصيفية، والصقيع والتغيرات المناخية تسببت في تلف بعض المحاصيل، موضحًا أنّ هناك بعض السلع والخضروات ازدات أسعارها لأنها في موسم غير موسمها الأصلي، فمحصول البامية يبدأ من منتصف شهر مايو وحتى نهاية شهر سبتمبر، وفي الأيام الطبيعية تُباع البامية بـ7 جنيهات تقريبا، حيث يحدث زيادة بالأسعار مع قلة المعروض من المنتج ويحدث انخفاض بالأسعار مع زيادة المعروض من المنتج.

المشروعات القومية الزراعية أحدثت اتزانا في الأسواق

وشدد المتحدث الرسمي باسم سوق العبور على أنّ المشروعات الزراعية والتوسعات الأفقية والرأسية والمشروعات القومية الزراعية أحدثت اتزانا في الأسواق، فلولا الصوب الزراعية والمشروعات لكانت الطماطم أغلى مما هي عليه الآن، وهذا كله يوفر الإنتاج داخل الأسواق، وينعكس على انخفاض الأسعار للمواطن، موضحا أنه كان يحدث بعض المبالغات بالأسعار وتم التصدي لها من خلال المعارض وزيادة المعروض وإتاحة المنتج.

الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنتاج بالعروات الصيفية

وكشف نجيب عن أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنتاج بسبب العروات الصيفية، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الإنتاج، كما ستؤدي إلى ثبات الأسعار ثم انخفاضها تدريجيا.