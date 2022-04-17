فيروس إنفلونزا الطيور يغزو 30 ولاية أمريكية.. ويقضي على 20 مليون طائر

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية انتشار لعدوي إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أمريكية مختلفة، بحسب ما أفادت به شبكة «سكاي نيوز» عربية.

شديدة العدوي

وقالت الشبكة في تقرير لها إنَّ السلطات الأمريكية اكتشفت حالات لإنفلونزا الطيور، شديدة العدوى، في ولايتي بنسلفانيا ويوتا، معلنة أنَّه رغم شدة العدوي إلا أنَّها لا تمثل مصدر للقلق وخاصة فيما يتعلق بمعايير الصحة العامة.

سرب تجاري وآخر منزلي

وحول مصادر وبؤر تفشي إصابات إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، أنَّه جرى اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا، إلي جانب اكتشاف سرب منزلي في ولاية يوتا.

30 ولاية أمريكية

وأكّدت وزارة الزراعة الأمريكية أن فيروس إنفلونزا الطيور تمكن من الانتشار في 30 ولاية أمريكية، لافتة إلى أنَّها تعمل مع عدد من الجهات المختلفة لمحاولة التصدي للأمر.

وأشارت إلى أنَّها بالتعاون مع عدد من المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات، يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة، وإجراء الاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنَّها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015.

القضاء على 20 مليون دجاجة

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء كشفت في تقديد سابق لها أن التفشي الحالي الذي يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية قضى على أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير الماضي، وحتى الآن.

في الوقت نفسه تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من عدة مشاكل اقتصادية جاء في مقدمتها ارتفاع نسب التضخم وزيادة أسعار الطاقة وسلع المواد الغذائية علي خلفية الأزمة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية علي العالم، وهو الأمر الذي جعل عدد ليس بالقليل من المواطنين يخرجون في مظاهرات منددة بهذا الأمر.