الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتوجه تحذيرا هاما للمواطنين

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته البلاد اليوم وهو ما نوهت إليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة في بيان لها إلى مرور البلاد بطقس متقلب وموجة حارة تجتاح البلاد تبلغ ذروتها اليوم الأحد، لذا يتساءل الكثيرين عن موعد انتهاء هذه الموجة وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد.

وفي هذا الصدد، كشف منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في بعض الفترات على مدار فصل الربيع.

موعد انتهاء الموجة الحارة

قالت منار غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ ذروة الموجة الحارة اليوم الأحد، وسيبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنَّ يشهد طقس اليوم نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، إضافة إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساءً على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، محذرة مرضى الجيوب الأنفية والأمراض الصدرية من الخروج في ظل طقس اليوم الحار.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.