بعد الموجة الحارة.. هل تعود الأجواء الشتوية مرة أخرى؟

أثارت التحذيرات التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين خلال الساعات الماضية، بشأن عودة انخفاض درجات الحرارة، العديد من التساؤلات هل تعود الأجواء الشتوية مرة أخرى، أم ستكون الأجواء ربيعية فقط، وضحته الهيئة في السطور التالية.

هل تعود الأجواء الشتوية مرة أخرى؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن موجة الحر الشديد التي شهدتها كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة السابقة تستمر حتى مساء اليوم الخميس، وبداية من غدا الجمعة، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، لتسجل غدا القاهرة الكبرى 32 درجة حرارة مئوية، ثم تبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية، وبالرغم من ذلك، إلا أنها لن تصل إلى برودة الشتاء، ولن تعود للأجواء الباردة مرة أخرى، ولكنها ستكون أجواء ربيعية خلال ساعات النهار، تميل للبرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

نوعية الملابس

وبالنسبة لنوعية الملابس التي يمكن ارتداءها خلال الأيام المقبلة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يمكن ارتداء ملابس خفيفة خلال ساعات النهار، ولكن يجب الحفاظ على ارتداء قطعة ثقيلة خلال الصباح الباكر، وبشكل خاص الأطفال وكبار السن.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس غدا الجمعة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.