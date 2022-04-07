الأرصاد تحذّر من انخفاض كبير في الحرارة غدا.. اليوم ذروة الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ليكون اليوم آخر أيام موجة ارتفاعات درجات الحرارة، لافتة إلى أنّ الأسبوع المقبل سيشهد مزيد من الانخفاضات، ودرجات الحرارة ستتراوح بين 29 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، وفي الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، أنّ اليوم يشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في فترات النهار، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 درجات.

تكون أتربة عالقة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد اليوم تكون أتربة عالقة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وستستمر هذه الأجواء الحارة اليوم فقط، وبداية من الغد ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا وواضحا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بنحو 7 إلى 8 درجات، أي أنّ العظمى ستكون 32 درجة مئوية.

وأكدت أنّ الأجواء خلل فترة النهار ستكون شديدة الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لكن مع دخول فترات الليل، تبدأ الكتل الهوائية الجنوبية في التغير وتكون شمالية تؤثر علينا في انخفاض درجات الحرارة.

طقس لطيف ليلا

وأوضحت أنّ الطقس خلال فترات الليل سيكون لطيفا على شمال البلاد ومعتدلا على الجنوب، خاصة في الساعات المتأخرة منه، كما يشهد اليوم نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من غرب البلاد مثل مطروح والسلوم والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.