بعد عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس في هذا الوقت

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد منذ بداية فصل الربيع، فمنذ قدوم شهر رمضان المبارك، ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير ثم انخفضت مرة أخرى، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية عودة الموجة الحارة بداية من السبت، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس، واتباع الإجراءات الوقائية حتى لا يصابوا بضربة شمس.

وأشارت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاتها لموقع الوطن، إلى عودة الموجة الحارة بداية من السبت، وتصل ذروة الموجة يوم الأحد المقبل.

عودة الموجة الحارة

وأضافت أن الموجة الحارة التي ستضرب البلاد ستستمر لمدة 3 أيام بداية من السبت وحتى الاثنين، موضحة أن محافظات القاهرة الكبرى ستسجل درجة حرارة عظمى بين 36 و37 درجة مئوية.

نصائح للمواطنين عند عودة الموجة الحارة

ونصحت هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال النهار، وارتداء الكمامة لمرضى الجيوب الأنفية، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.