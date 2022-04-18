انطلاق الاختبارات التدريبة لأولى ثانوي والمهام الأدائية لرابعة ابتدائي

تنطلق اليوم الاثنين، الاختبارات التدريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، والامتحانات الإلكترونية داخل المدارس، لتطوير المنظومة التعليمية، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

طلاب أولى ثانوي يؤدون الاختبارات التدريبية في الفلسفة

يؤدي طلاب أولى ثانوي، اليوم الاختبارات التدريبية في مادة الفلسفة، وتكون مدة التدريب ساعة، ويتم وضع الأسئلة في كل ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الاختبار أسئلة المقالية وموضوعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم وضع خطة للاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي داخل المدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، مطالبة الطلاب بتحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

وقالت الوزارة، إنه بالنسبة للمدارس الخاصة والحكومية الغير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

طلاب رابعة ابتدائي يبدأون المهام الأدائية باللغة العربية والدين

وفي سياق أخر، يبدأ اليوم امتحانات المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني طبقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مادتين اللغة العربية والتربية الدينية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن زمن أداء المهمة الأدائية يكون حصتان، ويقوم الموجه العام باختيار ادائية واحدة لكل مدرسة كلا في تخصصه وتكون الدرجة النهائية للمهام الأدائية 35 درجة.

وأشارت الوزارة، أن المهم الأدائية هي مهام قصيرة، وتشمل حصتين، يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي علي طلاب رابعة ابتدائي، والحصة الثانية يختار الطالب واحدة من هذه المهام.

فيما يؤدي طلاب رابعة ابتدائي غداً الثلاثاء المهام الأدائية في مواد العلوم والمهارات المهنية واللغة الأنجليزية، ويوم الإربعاء مواد الرياضيات ICT، والدراسات الاجتماعية.