وزير التعليم يناشد الطلاب بالتدريب على الامتحانات عبر منصة نجوى

حث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب، على الاستفادة من منصة نجوى والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ يوم 7 مايو المقبل، ورقياً في المدارس، من خلال الاطلاع على المقررات الدراسية والشرح الذي توفره المنصة لجميع المراحل التعليمية بداية من الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية، تدريب أنفسهم على الامتحانات من خلال مصادر نجوى ليمتد المتوافرة عبر منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نجوى عبدالمطلب مؤسسة منصة نجوى، إن «نجوى ليمتد» منصة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم، تعمل على ابتكار منتجات تعليمية رقمية للطلاب، وجرى تأسيسها عام 2015، وجرى إطلاق اسمي عليها، لكوني مهتمة بالتعليم وقضاياه، واهتم حالياً بدراسة الكيمياء الحيوية.

منصة نجوى تغرس حب القراءة بين المتحدثين باللغة العربية

وأضافت «نجوى» لـ«الوطن»، أنها تسعى دائماً لنشر المعرفة والثقافة، وغرس حب القراءة بين المتحدثين باللغة العربية، لافتة إلى أن منصة نجوى تخدم جميع فئات العملية التعليمية بداية من الطلاب والمعلمين في المدارس، إضافة إلى أولياء الأمور وتقدم الدرس في عدة عناصر، العنصر الأول وهو خطة الدرس التي تشمل تعريف شامل للدرس وأهدافه التعليمية، وتوفر خطة الدرس وقت المعلمم وجهده في الإعداد للحصة المدرسية، والعنصر الثاني هو شرائح العرض ويمكن استخدامها في الفصل مع السبورة الذكية أو جهاز العرض الضوئي أو الشاشات الحديثة للاستفادة من وقت الكتابة على السبورة، وتمكن الطالب من مراجعة أهم أجزاء المنهج بسهولة.

ونوهت إلى أنه يجري تطوير المادة العلمية وتحديثها بشكل دوري بناءاً على أسس ومعايير عالية لضمان جودة المنصة المقدم، وتعمل المنصة على تغطية المزيد من المواد الدراسية كالتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والفلسفة وتكنولوجيا المعلومات.

المنصة سهلت على الطلاب الحصول على المعرفة والتدريب

وأشارت الدكتورة نجوى، إلى أنه المنصة سهلت على الطلاب الحصول على المعرفة والتدريب من خلال المنصة بشكل مجاني، وجرى تطوير العديد من الخدمات الخاصة للمعلمين والمدارس لتدريس ومتابعة طلابهم من أي مكان بكفاءة عالية تضمن استمرارية العملية التعليمية، مؤكدة أن كل الفيديوهات التعليمية المقدمة ضمن منصة «نجوى» تحتوي على التفريغ النصي لصوت الشرح، الذي يجري عرضه على الشاشة بحسب اختيار المستخدم.