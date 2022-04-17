التعليم لـ«المدرسين»: لا ترقيات للمتخاذلين عن تدريبات الترقي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي أمام المعلمين المُستحقين للترقي الوظيفي، للتقدّم لخوض اختبارات الترقي، موضحة أنّه سيكون الأحد المقبل، وذلك بعد قرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات في الجهاز الإداري للدولة.

المعلمون الذين تخلفوا عن اختبارات الترقي أمامهم للأحد المقبل فقط

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ المعلمين المُمتنعين عن التقدم لخوض اختبارات الترقي، سيكون من الصعب عليهم الاستفادة من قرار الترقيات، لافتة إلى أنّ التدريبات شرط أساسي للحصول على شهادة الصلاحية الخاصة بالترقي.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الأحد المقبل الموافق 24 أبريل، سيكون الفرصة الأخيرة لمن تخلّف عن التقديم في اختبارات الترقي، ولن يكون هناك موعدا جديدا، أو مد للفترة التي حددتها الوزارة، خاصة أنّ كل الإجراءات إلكترونية، وهناك منصة خاصة بذلك تم تصميمها خصيصا لهذا الغرض، وبالتالي لا توجد حجة للتأخير أكثر من ذلك.

طريقة الدخول على منصة تدريب المعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الدخول إلى منصة تدريب المعلمين لتدريب معلمي الصفوف الأولي، لتدريب معلمي العلوم والرياضيات واللغة العربية على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني، والذي بدأ يوم 10 أبريل الماضي، كما يلي:

- الدخول علي رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني من خلال متصفح كروم.

- الضغط على زر تسجيل الدخول على المنصة.

-إدخال البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة.

- الضغط على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج TEAMS على جهازك، حيث تُدار الجلسة من البرنامج.

- الضغط على الانضمام الآن للمشاركة في المحاضرة.