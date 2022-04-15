التعليم: نستهدف تجهيز 15 ألف فصل جديد وإعادة تأهيل مدارس قرى حياة كريمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الاستراتيجية للوزارة للتعليم والتعليم الفني لعام 2022/2026، منهجية إعداد الخطة المستقبلية، وخطة التنمية المستدامة الأممية 2030، مؤكدة أن البرنامج الرئيسي الأول بالخطة الاستراتيجية المستهدفات حتى عام 2030، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتوفير أماكن للتعلم وتجهيزها (برنامج هيئة الأبنية التعليمية).

توفير مصادر ووسائل التعلم بالخطة الاستراتيجية للتعليم 2023

أضافت الوزارة، أن البرامج الفرعية للاستراتيجية، توفير مصادر ووسائل التعلم، توفير وإدارة وتشغيل العملية التعليمية إتاحة التغذية - ريادة الأعمال- إتاحة الأنشطة- الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بالإضافة إلي برنامح محو الأمية، بالإضافة إلي تجهيز فصول مدرسية تتناسب الأطفال ذوي الإعاقة حسب نوع إعاقتهم، وتدريب المعلمين على التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع الدراسي، وتوفير أجهزة حاسب آلي مجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

إتاحة قاعات جديدة لرياض الأطفال وتجهيزها

أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المشروعات والأنشطة بالخطة الاستراتيجية، تتضمن انشاء وتجهيز 15 ألف فصل جديد منها، وإنشاء وإعادة تأهيل فصل ومدارس بالقري الأكثر احتياجاً وحياة كريمة، وإتاحة قاعات جديدة لرياض الأطفال وتجهيزها، وافتتاح مدارس مجتمعية والحاق المتسربين بالمدارس المجتمعي، وتوفير مدارس الدامجة لذوي الاعاقة البسيطة المدعومة تكنولوجيا.

وقالت وزارة التعليم، أن الوزارة قامت بآليات بسيطة للابنية الغير سكنية المستدامة (المدارس) وهي :-

- تغيير نظم الأضاءة الي ليد.

- الاعتماد علي الإضاءة الطبيعية كلما أمكن ومراعاة نسب الفتحات في الوجهات وفقا لكود الطاقة وحسب المنطقة المناخية.

- وضع عازل حرارة للأسقف.

- لا يقل سمك الحائط عن 25سم ويفضل عمل الحائط عبارة عن 12سم ثم فراغ 5سم ثن حائط لتقليل الاحتساب الحراري.

- الطلاب الخارجي باستخدام الالوان الفاتحة حتي تزيد من انعكاس الحرارة.

- البدء في تركيب محطات طاقة شمسية لترشيد الاستهلاك.