محافظ أسيوط يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة 402 مليون جنيه

يفتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدد من المشروعات التنموية بقرى مراكز ديروط والغنايم وأبوتيج والبداري، بتكلفة تصل إلى 402 مليون جنيه، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الموافق 18 إبريل من كل عام، الذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

افتتاحات خلال الاحتفال بالعيد القومي

قال محافظ أسيوط، إن المشروعات التي سيتم افتتاحها وتفقدها خلال الاحتفالات تشمل قطاعات «التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتموين وخدمات الصرف الصحي»، حيث تتضمن افتتاحات مركز ديروط، توسعات بمدرسة أبوكريم الحديثة للتعليم الأساسي بقرية أبوكريم بتكلفة تصل إلى 3.4 مليون جنيه، وافتتاح الإحلال الجزئي بمدرسة التحرير الثانوية بقرى مسارة بتكلفة تصل إلى 3.3 مليون جنيه.

مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه

كما تشمل افتتاحات مركز الغنايم، افتتاح إدارة تموين الغنايم، ومول الشركة المصرية للمواد الغذائية بمدينة الغانيم، وملعب خماسي بمركز شباب دير الجنادلة، وتوسعات مدرسة الغنايم الثانوية الصناعية، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، مضيفًا أن الافتتاحات تتضمن مشروعات بمركز أبوتيج، حيث من المقرر افتتاح ملعب خماسي بنادي أبوتيج الرياضي، محطات رفع صرف صحي بقرى أبوخرص البلايزة ودكران، بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه.

كما تشمل، افتتاح ملعب قانوني بمركز شباب دكران، وافتتاح إحلال جزئي بمدرسة باقور الجديدة المشتركة بتكلفة تصل إلى 3.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب النواميس التابعة لمركز البداري، موضحًا أنه سيتم متابعة وتفقد مشروعات من بينها مستشفى أبوتيج النموذجي بعد افتتاحها للجمهور، والتي تم إنشاءها بتكلفة تصل إلى 277 مليون جنيه.