محافظ أسيوط: افتتاح مشروعات تنموية في منفلوط بتكلفة 306 ملايين جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن احتفالات العيد القومي بمحافظة أسيوط هذا العام ستشهد افتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

افتتاح مشروعات منفلوط بتكلفة 306 مليون جنيه

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مركز منفلوط سيشهد افتتاح وتفقد مشروعات في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة بتكلفة 306 ملايين جنيه، وذلك تنفيذا لخطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ إنه سيتم يوم الاثنين المقبل، افتتاح مدرسة العتامنة الابتدائية «توسع» بطاقة 20 فصلا دراسيا بتكلفة 6 ملايين و874 ألف جنيه، ومدرسة بني شقير الابتدائية «إحلال جزئي» بطاقة 24 فصلا دراسيا بتكلفة 6 ملايين و576 ألف جنيه، ومدرسة بني مجد للتعليم الأساسي «إحلال جزئي» بطاقة 26 فصلا بتكلفة 6 ملايين و401 ألف جنيه، وافتتاح مدرسة الثورة الابتدائية «توسع» بطاقة 19 فصلا وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وافتتاح إدارة منفلوط الاجتماعية.

افتتاح مشروعات الشباب والرياضة بتكلفة مليوني جنيه

وأضاف محافظ أسيوط، إنه سيتم أيضا افتتاح بعض المشروعات في قطاع الشباب والرياضة بمركز منفلوط، وتشمل افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب بنى شعران وملعب خماسي بمركز شباب مجمع علي منصور، بالإضافة إلى افتتاح الوحدة البيطرية بقرية العزية بمركز منفلوط بتكلفة مليوني جنيه، كما تفقد فرع مكتبة مصر العامة ببني عدي القبلية، وتفقد أعمال إنشاء مستشفى منفلوط المركزي النموذجي بتكلفة 281 مليون جنيه.

عيد أسيوط القومي 18 أبريل

يذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بالعيد القومي لها يوم 18 أبريل من كل عام، وهو يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799م.