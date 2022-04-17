مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة بالإسماعيلية

اعتمد محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، صباح اليوم الأحد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، نشر على الصفحة الرسمية أن امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل وتستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

21 مايو امتحانات المهني والمكفوفين

وقال البيان إن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (عام - مكفوفين - صم - مهني) سيتم عقدها للفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 21 مايو 2022 وتستمر حتي 26 مايو من الشهر نفسه على مدار أسبوع متواصل.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على أن تعقد الامتحانات، في لجان مؤمَّنة جيدا ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

تعليمات إجراء الامتحانات

وقال بيان رسمي بمديرية تعليم الإسماعيلية، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني حرصًا من وزارة التعليم على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

ونص البيان على التزام جميع المديريات التعليمية، بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي جرى إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.