ما هو نظام البابل شيت المطبق لأول مرة في امتحانات الإعدادية؟

نظام «البابل شيت»، وسيلة جديدة قرر الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافطة بورسعيد، تطبيقها لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، موضحا في بيان سابق له، أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا.

عرفت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، نظام البابل شيت، الذي يطبق لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية، قائلة: «تتكون ورقة الامتحان وفق نظام البابل شيت من ورقتين تتضمن الأولى أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد، والثانية الإجابة من خلال تظليل الدائرة الصحيحة».

وأضافت «إيلارية» لـ«الوطن»، أنه لابد من تدريب الطلاب على النظام الجديد من خلال إجراء بعض الامتحانات التجريبية، مشددة على ضرورة مراعة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الامتحانات وقياس كافة المهارات العلمية والمعرفية للطالب.

«شحاتة»: الأسئلة تكون موضوعية في ثلاثة أشكال

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن نظام «البابل شيت» عبارة عن ورقة تتضمن دوائر و يقوم الطالب باختيار الدائرة الصحيحة من خلال تظليلها، موضحاً أن آلية تطبيقه تتمثل في عدة خطوات أبرزها توفير «بنك أسئلة» من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم يشتمل على عدد من الأسئلة الموضوعية ثم يتم الاختيار من بينها.

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أن الأسئلة تكون موضوعية في ثلاثة أشكال وهي اختيار من متعدد، وأكمل الفراغات الموجودة وصواب وخطأ، وفي النهاية يتم وضع هذه الأسئلة في ورقة ذات دوائر تسمى «بابل شيت» ويتمثل دور الطالب في تظليل الإجابة الصحيحة.

نظام البابل شيت يتميز بالسرعة والدقة الشديدة

أكد الدكتور حسن شحاتة، على أهمية هذه الخطوة معتبراً أنها علامة من علامات تطوير التعليم لأنها تقضى على فكرة الخطأ البشري لأن النظام يعتمد على الأسلوب الإلكتروني في تصحيح الإجابات ما يمنح الطالب مزيد من الثقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ونوه أستاذ المناهج وطرق التدريس، بأن نظام البابل شيت يتميز بالسرعة والدقة الشديدة في التصحيح والقدرة على قياس المهارات المعرفية المختلفة لكونه يعتمد على الأسئلة الموضوعية وليست المقالية، موضحاً أنه يقيس مهارات التفكير العليا لدى الطالب.