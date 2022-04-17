الجامعات: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني أواخر مايو

تنتظم الدراسة في الكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الالتزام بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، والتي من المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، موضحين أنّه سيتم البدء في الكشف عن جداول امتحانات التيرم الثاني أواخر شهر مايو المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ العمل في مختلف الكليات منتظم مع التشديد على تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا، خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أنّ الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، فيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني والامتحانات.

وأضاف أنّ العمل بالخريطة الزمنية يسير بصورة طبيعية منتظمة دون أي مشكلات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة تجهيز جداول امتحانات التيرم الثاني وإعلانها بفترة كبيرة قبل الامتحانات المقرر أن تعقد خلال شهري يونيو ويوليو، وأنّه يجب الكشف عن الجداول أواخر شهر مايو المقبل.

امتحانات الجامعات الحكومية 2021-2022

ومن جهته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني، وتطبيق إجراءات مواجة كورونا، مشيرا إلى أنّه سيتم البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري نهاية شهر مايو، خصوصًا أنّ الملجس الأعلى للجامعات، وجّه بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو.