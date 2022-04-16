كشفت مديرية التربية والتعليم والتعلمي الفني في محافظة القاهرة والجيزة، عن مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس وتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، تم تحديدها على أن تبدأ يوم 8 مايو المقبل، موضحاً أن الامتحانات «يوم ويوم» حتى الطلاب من مراجعة المقرر الدراسي جيداً والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 تعقد ورقياً

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه تم وضع أسئلة امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 وطباعتها، مؤكداً أن المديرية حرصت على التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات ومراعاة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال ياسر أنس، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 تم تحديدها وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحاً لـ«الوطن»، أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 8 مايو المقبل، وتعقد ورقياً في المدارس في لجان مراعية لكل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالجيزة

-يعقد يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

-يعقد يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالقاهرة

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادتي العلوم واللغة الإنجليزية.