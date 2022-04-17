هل يدفع محمد صلاح ضرائب في مصر؟.. المصلحة تجيب

كشف الدكتور محسن الجيار مدير إدارة المسجلين بمأمورية شرق القاهرة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية أن النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لا تخضع إيراداته وصافي أرباحه للضرائب المصرية سواء لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل .

المصلحة: نشاط صلاح الرئيسي في إنجلترا وليس مصر

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسس والمعايير لإخضاع الممول للضرائب بنوعيها سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل هو مركز النشاط الرئيسي للممول، موضحاً أن المركز الرئيسي لنشاط اللاعب محمد صلاح في إنجلترا وليس مصر، وبالتالي لا تخضع أنشطته لقوانين الضرائب المصرية منعاً للازدواج الضريبي.

وأشار مدير إدارة المسجلين إلى أن الأعمال الفنية والدرامية الممثلين أو الفنانين المطربين التي يجري إنتاجها خارج مصر خاضعة للضرائب المصرية، باعتبار أن النشاط الرئيسي للممول من فئة وشريحة الفنانين والمطربين هو في مصر ولذلك يخضع لقانون الضرائب المصرية.

طرق المحاسبة الضريبية للفنانين والمطربين والرياضيين

وقال «الجيار» إن التعامل مع الفنانين والمطربين والرياضيين يتم وفقاً للمادة رقم 33 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 موضحاً أن تلك المهن تخضع لشريحة المهن الحرة وبحسب المادة يتم التعامل مع تلك الفئات بطريقتين الأولى عند وجود دفاتر محاسبية منتظمة والطريقة الثانية في حال عدم وجود دفاتر منتظمة، ويحصلون وفقاً للبند رقم 5 من المادة رقم 36 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المختلفة يتم إعفاء أصحاب المهن الحرة من الضرائب في أول 3 سنوات منذ تاريخ مزاولة النشاط بحد أقصى 50 ألف جنيه.

ولفت مدير إدارة المسجلين إلى أن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والمؤسسات والشركات تنتهي بنهاية الشهر الحالي وفقاً للقانون الذي حدد 30 أبريل من كل عام آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي سواء بالطرق التقليدية أو التقديم الإلكتروني، مؤكداً على أنه بعد انتهاء المهلة لا توجد نية لتجديد المهلة أو مدها.