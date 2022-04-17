مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15.. ظهور آيتن عامر وكشف غرفة سرية بقصر عابدين

ظهرت الفنانة آيتن عامر للمرة الأولى ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، إذ تلعب دور زوجة العميد يسري (محمد رياض)، اللذان يذهبان في زيارة إلى الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) وزوجته، وتتحدث خلال الحلقة عن العصيان المدني، الذي أعلنه عدد من العاملين في مقر عملها اعتراضا على سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت.

كواليس غرفة سرية بقصر عابدين

وتكشف أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، كواليس الغرفة السرية بقصر عابدين، التي استغلها الإخوان لاستيلاء على بيانات المصريين، إذ يخبر العميد يسري، أن هناك أخبار وردت من رئاسة الجمهورية، تفيد بتجهيز مكان في قصر عابدين، للحصول على الجوازات والمرور، وسيكون منها وصلة لمكتب الإرشاد، وهو ما يعني أنهم سيكونوا على معرفة ببيانات أي مواطن.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

وعلى الجانب الآخر، يسافر الضابط مروان (أحمد عز)، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، إلى العريش، للوصول إلى شخص يدعى أبو القاسم المهاج، انضم إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان، ومن ثم العراق، ووصل إلى سيناء، ويعمل على يعمل تكوين خلايا نائمة ويخزن أسلحة، ويسعى إلى معرفة أماكن تخزين الأسلحة.