طيران شرق الصين تستأنف رحلاتها على طائرة بوينج 737-800 بعد تحطمها في مارس

استأنفت شركة طيران شرق الصين استخدام طائرات بوينج 737-800 للرحلات التجارية بعد أقل من شهر من تحطم أسفر عن مقتل 132 شخصًا على متنها وإيقاف أكثر من 200 طائرة، حسبما أظهرت بيانات من موقع تتبع على الإنترنت يوم الأحد.

وأقلعت رحلة طيران تشاينا إيسترن إم يو 5843، التي تشغلها طائرة بوينج 737-800 وعمرها 3 سنوات، من مدينة كونمينغ الجنوبية الغربية في الساعة 09:58 صباحًا بالتوقيت المحلي «0158 بتوقيت جرينتش» يوم الأحد وهبطت في تشنغدو، أيضًا في جنوب غرب الصين في الساعة 11:03 صباحًا بالتوقيت المحلي، أظهرت بيانات من Flightradar 24.

طائرة بوينج 737-800 أجرت رحلة تجريبية صباح الأحد

وغادرت تلك الطائرة، التي أكملت رحلة تجريبية يوم السبت، من مدينة تشنغدو في الساعة 13:02 مساءً. لكونمينغ ، وفقًا لـ Flightradar24.

وأظهرت بيانات Flightradar24 أن طائرة أخرى من طراز بوينج 737-800 أجرت رحلة تجريبية صباح الأحد في شنغهاي، حيث يقع مقر شركة تشاينا إيسترن.

تفاصيل تحطم طائرة الرحلة MU5735

وفي 21 مارس، تحطمت الرحلة MU5735، التي كانت في طريقها من كونمينغ إلى قوانغتشو، في جبال قوانغشي وقتلت 123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم في أكثر كارثة طيران دموية في الصين منذ 28 عامًا، واستعادت الصين كلا الصندوقين الأسودين، وقالت إنها ستقدم تقريرًا أوليًا إلى وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة إيكاو في غضون 30 يومًا من الحدث، وسبّب الحادث صدمة في الصين، حيث أمر رئيس البلاد بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث، وأوقفت خطوط شرق الصين كل رحلاتها التي تستخدم طائرات من طراز الطائرة المنكوبة، إلا انها عادت تسخدمها مرة أخرى اليوم.