طرح كعك العيد بمنافذ شركة المطاحن التابعة لـ«التموين».. الكيلو بـ75 جنيها

بدأت شركة مطاحن شمال القاهرة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح معلبات كعك العيد 2022 ومعلبات البسكويت والبيتي فور، في المنافذ المتفرعة للشركة والمنتشرة على مستوى المحافظات، فيما تستعد الشركة لطرح معلبات الكعك في فروع المجمعات الإستهلاكية خلال الأسبوع الجاري.

أسعار كعك العيد 2022.. تخفيضات للمواطنين

وقال الدكتور أحمد العيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أن أسعار كعك العيد 2022، تم مراعاة فيها أن تكون مناسبة لجميع الفئات وفي متناول يد الجميع للشراء، موضحًا أن منافذ الشركة بدأ فيها طرح معلبات الكعك والبسكويت والبيتي فور بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدا تميز وجودة كعك العيد المصنع في مصانع الشركة.

وأوضح العيسوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الكعك تختلف باختلاف نوعه وباختلاف الحشو المستخدم فيه، مشيرًا إلى أن الأسعار تشمل الآتي:

- سعر كيلو الكعك السادة 75 جنيهًا.

- علبة كعك بالمكسرات وزن 1 كيلو جرام بسعر 95 جنيهًا.

- علبة كعك بالملبن وزن 1 كيلو جرام بسعر 75 جنيهًا.

- علبة البيتى فور وزن 1 كيلو جرام بسعر 105 جنيهات.

- علبة الغُريبة وزن 1 كيلو جرام بسعر 105 جنيهات.

- علبة بسكويت النشادر وزن 1 كيلو جرام بسعر 70 جنيهًا.

- علبة بسكويت لوكس وزن 1 كيلو جرام بسعر 80 جنيهًا.

- علبة مشكلة وزن 2 كيلو بسعر 160 جنيهًا.

- علبة مشكلة وزن 2.5 كيلو بسعر 240 جنيهًا.

- علبة مشكلة وزن 3 كيلو بسعر 280 جنيهًا.

إنتاج 25 طن كعك خلال العام الجاري

ونوه العيسوي، إلى أن شركة مطاحن شمال القاهرة تستهدف هذا العام إنتاج حوالي 25 طن كعك وبسكويت وبيتي فور خلال موسم عبد الفطر 2022، وذلك بزيادة 8 أطنان عن الكعك المنتج خلال عيد الفطر الماضي 2021.