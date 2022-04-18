مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظات مصر

يكثر أداء النوافل والسنن مع قدوم العشر الأواخر من رمضان، بجانب الفروض الخمس؛ لذا يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم لأداء الصوات في مواعيدها المحددة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن»، مواقيت الصلاة في مصر اليوم، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 03:53

أذان الظهر: الساعة 11:53

أذان العصر: الساعة 03:29

أذان المغرب: الساعة 06:23

أذان العشاء: الساعة 07:44

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 03:56

أذان الظهر: الساعة 12:00

أذان العصر: الساعة 03:36

أذان المغرب: الساعة 06:31

أذان العشاء: الساعة 07:53

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:00

أذان الظهر: الساعة 11:55

أذان العصر: الساعة 03:27

أذان المغرب: الساعة 06:21

أذان العشاء: الساعة 7:40

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: الساعة 03:53

أذان الظهر: الساعة 11:55

أذان العصر: الساعة 03:32

أذان المغرب: الساعة 06:26

أذان العشاء: الساعة 07:48

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 03:57

أذان الظهر: عند الساعة 11:51

أذان العصر: الساعة 03:22

أذان المغرب: الساعة 06:18

أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 04:36

أذان الظهر: الساعة 12:21

أذان العصر: الساعة 03:50

أذان المغرب: الساعة 06:45

أذان العشاء: الساعة 08:45

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: الساعة 04:37

أذان الظهر: الساعة 12:22

أذان العصر: الساعة 03:50

أذان المغرب: الساعة 06:46

أذان العشاء: الساعة 08:16