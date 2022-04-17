مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 رمضان في محافظات مصر

مع اقتراب النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، يتابع الكثيرين مواقيت الصلاة بشكل دقيق، إذ يقوم بالحفاظ على أداء الفروض الخمس في مواعيدها، للحصول على الأجر والثواب.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، مواقيت الصلاة في مصر اليوم، فضلا عن مواعيد الصلاة في بعض الدول العربية، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

فيما يلي، نستعرض مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 03:55

- أذان الظهر: الساعة 11:54

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:23

- أذان العشاء: الساعة 07:45

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: الساعة 03:54

- أذان الظهر: الساعة 11:56

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:25

- أذان العشاء: الساعة 07:47

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 03:58

- أذان الظهر: الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:30

- أذان العشاء: الساعة 07:52

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:01

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:27

- أذان المغرب: الساعة 06:21

- أذان العشاء: الساعة 07:39

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:00

- أذان الظهر: عند الساعة 11:53

- أذان العصر: الساعة 03:24

- أذان المغرب: الساعة 06:18

- أذان العشاء: الساعة 07:36

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 04:37

- أذان الظهر: الساعة 12:21

- أذان العصر: الساعة 03:50

- أذان المغرب: الساعة 06:45

- أذان العشاء: الساعة 08:45

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: الساعة 04:38

- أذان الظهر: الساعة 12:22

- أذان العصر: الساعة 03:50

- أذان المغرب: الساعة 06:45

- أذان العشاء: الساعة 08:15