مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 16 رمضان بسوهاج

يرفع اليوم الأحد 16 رمضان، أذان الفجر لمحافظة سوهاج وفقا لإمساكية شهر رمضان 2022 وللتوقيت المحلي لمحافظة سوهاج في تمام الساعة الرابعة فجرا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 16 رمضان بمحافظة سوهاج

بينما جاء موعد السحور في الساعة 1و 40 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك فى الساعة 3 و40 دقيقة صباحا، وتعرض «الوطن» مواقيت الصلاة ليوم الأحد الموافق 16 رمضان بمحافظة سوهاج.

مواقيت الصلاة اليوم 16 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:00 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:18 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:36 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:40 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:40 صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:01 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:27 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:35 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:40 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:40 صباحا.

عدد ساعات صيام يوم 16 رمضان بمحافظة سوهاج

يستمر صيام يوم 16 رمضان بمحافظة سوهاج إلى 14 ساعة و38 دقيقة بينما يستمر بمركز جرجا إلى 14 ساعة و37 دقيقة بفارق دقيقة واحدة.