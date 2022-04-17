أسعار كعك العيد 2022.. تبدأ من 30 جنيهًا

تشهد أسعار كعك العيد 2022 في مختلف محافظات مصر، انخفاضًا على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج، إلا أن بعض أصحاب المصانع قرروا عمل تخفيضات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتختلف الأسعار من محافظة لأخرى، حيث تبدأ من 30 جنيهًا في بعض الأماكن، بينما يتراوح سعرها من 75 لـ90 جنيهًا في أماكن أخرى وعلى حسب المحلات والمصانع.

وتستعرض «الوطن»، أسعار كعك العيد 2022 في مختلف الأماكن، وذلك تلبية لاحتياجات القراء، إذ تتزايد عمليات البحث عن الأسعار عبر محرك جوجل العالمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

أسعار كعك العيد 2022 في كفر الشيخ

ووفقا للحسيني عبدالله مجاهد، صاحب مصنع كعك وبسكويت في كفر الشيخ، أسعار كعك العيد 2022 لديه في المصنع تبدأ من 30 جنيهًا للكعك السادة المحشو بالملبن، بينما تكون أسعار كعك العيد 2022 للكعك المشكل المحشو بالمكسرات 50 لـ55 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه قرر عمل مبادرة لتخفيض الأسعار هذا العام تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

أوضح الحسيني مجاهد أن المصنع لديه يستخدم أعلى خامات في الإنتاج بجانب السمن المستورد درجة أولى، حيث يتم صناعة عكك العيد باعلى مواصفات فضلًا عن أن بعض السيدات أو ربات البيوت يفضلن استخدام الزبدة الفلاحي في صناعة الكعك: «في ستات بتحب تصنع الكعك بزبدة أو سمن فلاحي، علشان ده بيدي طعم أحلى».

أسعار كعك العيد 2022.. سعر البسكويت من 35 لـ45 جنيهًا

وأكد الحسيني مجاهد، على أن أسعار كعك العيد 2022 وخاصة البسكويت تبدأ من 35 لـ45 جنيهًا للبسكويت السادة، بينما يكون سعر البسكويت الفرنساوي 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أصحاب المحلات يبيعون بأسعار أعلى من المصانع وذلك لأنهم يضعون هامش ربح كبير، موضحًا أن المصانع تقوم بتوريد الكعك والبسكويت بأسعار بسيطة واجتهادية من مكان لأخر.

أسعار كعك العيد 2022 والبيتي فور

كما تبدأ أسعار كعك العيد 2022 في المحلات الخارجية من 60 جنيهًا وحتى 75 جنيهًا، ويصل سعر البيتي فور في المصنع إلى 40 جنيهًا، والبيتي فور المحشوة بالشيكولاته إلى 55 جنيها، بينما يباع في المحلات بأكثر من 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار كعك العيد 2022 في المجمعات الاستهلاكية

وشهدت أسعار كعك العيد 2022 في المجمعات الاستهلاكية تخفيضات حيث يتراوح سعر كيلو الكعك من 70 وحتى 100 جنيه، بينما يكون سعر البسكويت من 65 جنيهًا وحتى 90 جنيهًا بينما يكون سعر الغريبة 100 جنيه وحتى 110 جنيهات للمحشوة، فيما يكون سعر البيتي فور بالمكسرات نحو 100 جنيه.