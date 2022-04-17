توقف الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي الليبي بعد دخول محتجين للميناء

أفادت مصادر محلية ليبية بتوقف الصادرات من ميناء الزويتينة النفطي الليبي بعد دخول محتجين إلى الميناء، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إيقاف تصدير النفط الليبي

وكان أعيان في وسط وجنوب ليبيا قد أعلنوا إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول بمناطقهم لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

حقل الفيل النفطي

وفي بيان مصوّر الليلة الماضية من أمام حقل الفيل النفطي، قال أعيان الجنوب الليبي إنَّهم يعلنون إيقاف تصدير النفط من المنطقة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد وتسليمها السلطة إلى حكومة باشاغا.