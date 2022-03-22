أمريكا: سنمنع روسيا من تصدير النفط والغاز.. ونواصل دعم أوكرانيا حتى لو طالت الحرب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن روسيا فشلت في تحقيق كل أهدافها في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن روسيا أصبحت منبوذة في المجتمع الدولي، منوها بأن روسيا حاولت إضعاف التحالف الغربي عبر غزو أوكرانيا، مؤكدا «سنمنع روسيا من تصدير النفط والغاز».

واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على روسيا

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا وسنضمن تنفيذها، مؤكدا أن أمريكا ستدعم دول الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن أوكرانيا ستمر بأيام عصيبة والحرب لن تكون سريعة، قائلا «مستعدون لاستمرار دعم أوكرانيا حتى لو طالت الحرب».