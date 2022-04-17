محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في 6 قرى بمركز زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن عددًا كبيرًا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوشكت على الانتهاء.

وأشار محافظ الغربية في بيان صحفي له صادر اليوم، أن نسبة الإنجاز في بعض القطاعات كالتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية البيطرية إلى أكثر من 90 %.

جولة صباحية

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى «ششتا، كفر ششتا، شبرا اليمن، سنباط، شرشابة وشبراملس»، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لعدد من المشروعات التي تتم داخل قرية كفر ششتا، حيث تفقد أعمال إنشاء مركز شباب متكامل بقرية كفر ششتا تكلفة 6.4 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي كفر ششتا والتي وصلت نسبة الأعمال بها إلى 96 % بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ في قرية ششتا أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الشهيد عمرو خالد الابتدائية، والتي تم الانتهاء منها بتكلفة 2.4 مليون جنيه، محطة رفع الصرف الصحي والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 97 % بإجمالي بتكلفة 25 مليون جنيه، إلى جانب أعمال تبطين ترعة أبو عبية بطول 630 متر طولي، وبإجمالي تكلفة 10.4 مليون جنيه.

محافظ الغربية يتوجه إلى شبراملس

وتوجه محافظ الغربية إلى قرية شبراملس حيث تابع الأعمال الجارية في مركز طب الأسرة، ومحطة رفع الصرف الصحي، والمدرسة التجريبية الرسمية للغات، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، ونقطة الإسعاف، ومجمع الخدمات الحكومية، ونقطة شرطة، ومركز الشباب إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بقرية شبرا اليمن.

وتابع رحمي جولته بتفقد المشروعات بسنباط حيث تفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، ومجمع الخدمات الحكومية، الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% بإجمالي تكلفة 5.4 مليون جنيه، كما تفقد أرض الوحدة الصحية، ووحدة الإسعاف.

اختتمت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية شرشابة حيث تفقد نقطة الشرطة، ومبنى الشؤون الاجتماعية، ومحطة مياه، وأرض الوحدة الصحية، ونقطة إسعاف، ومجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية.

يُذْكَرْ أن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هي مشروع القرن، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1018 مشروعًا، داخل 54 قرية و88 تابع، في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.