«س و ج» كل ما تريد معرفته عن الخدمات التأمينية لأصحاب الأعمال

تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على إتاحة العديد من الخدمات التأمينية لأصحاب الأعمال والمتمثلة فى طلب تعديل فئة اشتراك صاحب العمل، وإخطار تغيير في بيانات المنشأة، وخدمة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، وشراء مدة سابقة لأصحاب الأعمال.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة التى أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها، حول خدمات أصحاب الأعمال وتمثلت فيما يلي:

ما الخطوات المطلوبة لفتح ملف اشتراك منشأة جديدة بالتأمينات؟

- يتقدم صاحب العمل بطلب بدء النشاط خلال أسبوعين من تاريخ بداية النشاط ، ويرفق به المستندات الآتية:

- توقيع صاحب العمل أو نائب عنه في تحرير الاستمارات علي نموذج التوقيع، ويكون معتمد من صاحب العمل أو التوقيع الإلكتروني.

- تقديم المستندات الدالة علي بداية النشاط مثل عقد الشركة أو قرار التأسيس أو عقد الإيجار، وتقديم البطاقة الضريبية، وكذلك السجل التجاري.

- يقدم مستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل، والتأشير بذلك من الموظف المختص واستيفاء توقيعات العامل وصاحب العمل.

- مطابقة توقيع صاحب العمل نموذج التوقيع علي جميع المستندات المقدمة.

- تسجيل رقم منشآة بعد تقديم المستندات.

هل يجوز تعديل فئة إشتراك صاحب العمل؟

نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أنه يحق لفئة أصحاب الأعمال تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين إلي فئة الدخل الأعلي، بشرط يكون أدي جميع المبالغ المستحقة عليه حتي تاريخ تقدمه بطلب التعديل أوتعديل فئة الدخل إلي فئة دخل الاشتراك الأقل بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب، ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية .

ما خطوات تعديل فئة اشتراك صاحب العمل للأعلى؟

يتقدم صاحب العمل بطلب تعديل فئة الاشتراك إلي فئة الاشتراك الأعلي بشرط أداء جميع المبالغ المستحقة عليه حتي تاريخ تقدمه بطلب التعديل، بشرط مضي ثلاث سنوات في فئة الاشتراك الأقل بالضوابط الآتية:

- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

- ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

ما خطوات تعديل فئة اشتراك صاحب العمل للأقل؟

- يتقدم صاحب العمل بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل بشرط تقديم المستند الذي يثبت إنخفاض دخله عن العام السابق، وكتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض.

- تقديم صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج.