مسلسل المشوار الحلقة 15.. شامل يحاول التقرب من ورد وإثارة غيرة عزة

بدأت أحداث مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني في التصاعد منذ تورط ماهر في سرقة الآثار من وجيه الشوربجي، وهروبه المستمر هو وزوجته من الشرطة ورجال وجيه، حتى الكشف عن خيانته لورد مع صديقتها عزة التي تقوم بدورها الفنانة الشابة ندى موسى خلال الحلقات الماضية، ما يجعل قطاع كبير من الجمهور يبحثون عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15 بداية شك ورد في زوجها ماهر، بعد تقارب علاقتها بعزة، بالإضافة إلى محاول شامل التقارب من ورد والابتعاد عن عزة التي بدأت تغير من ورد، وتنزعج من إعجاب شامل بها.

سعيد يعثر على مشتري للآثار المسروقة

كما عثر سعيد صديق ماهر على مشتري لبيع الآثار المسروقة ولكن محمد رمضان أخبره أنَّ يبتعد عن هؤلاء الرجال حتى يعرفهم جيدًا، وذلك لحذره الشديد وخوفه من القبض عليه أثناء محاولته التصرف في تلك الآثار، كما عين بيومي فؤاد كمال للعمل معه في مكتب المحاماة الخاص به مقابل 25 ألف جنيه، رغبة منه أن يكون قريب من دائرة معارف ماهر، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15.

وانتهت أحداث الحلقة بزيارة ماهر وورد لرحيم في ملعب كرة القدم الذي يتدرب به، وحاول ماهر أن يسعد ورد ولكنها أخبرته أنها أصبحت لا تتحمل الحياة التي يعيشانها وتريده أن يبحث عن حل لتلك الصعوبات.